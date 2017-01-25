Антикорупційна прокуратура подала позов до суду проти "ЗТМК" Фірташа

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала новий позов до суду проти ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", який входить в Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

САП ініціює розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і повернення комбінату під повне державне управління, повідомляє прес-служба САП.

У зв'язку з цим в грудні 2016 року САП подала до Господарського суду Києва позовну заяву з вимогою розірвання договору про заснування заводу. Однак суд незаконно двічі відмовив у розгляді справи по суті без належного повідомлення прокурора у справі.

"Щоб уникнути затягування розгляду справи після оплати нового судового збору та повернення матеріалів з Господарського суду міста Києва 25 січня 2017 САП подала новий позов про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала до Господарського суду Києва позовну заяву про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК).