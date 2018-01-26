Антикорупційний суд є критичним питанням для співпраці з Україною, - Світовий банк

НАБУ та САП підготували вже більше 90 справ проти корупціонерів, які подані до суду, але рішень по них досі немає

Критичним питанням для співпраці Світового банку з Україною є створення Антикорупційного суду.

НАБУ та САП підготували вже більше 90 справ проти корупціонерів, які подані до суду, але рішень по них досі немає. Тому потрібен Антикорупційний суд, - заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в ефірі одного з телеканалів, інформує "Український тиждень".

При цьому Світовий банк наполягає, що три положення у президентському законопроекті мають бути зміненими, оскільки вони відтерміновують запровадження Антикорупційного суду.

Кахконен, зокрема, нагадала про те, що у президентському законопроекті не визначено кількість суддів. Але при цьому документ говорить, що не можна створювати суд до того, як усі судді будуть обрані.

"Тут немає послідовності. Потрібно визначити кількість суддів і немає причини чекати, коли усі судді будуть обрані і призначені", - сказала директор Світового банку.