Антикорупційний суд є критичним питанням для співпраці з Україною, - Світовий банк
НАБУ та САП підготували вже більше 90 справ проти корупціонерів, які подані до суду, але рішень по них досі немає. Тому потрібен Антикорупційний суд, - заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в ефірі одного з телеканалів, інформує "Український тиждень".
При цьому Світовий банк наполягає, що три положення у президентському законопроекті мають бути зміненими, оскільки вони відтерміновують запровадження Антикорупційного суду.
Кахконен, зокрема, нагадала про те, що у президентському законопроекті не визначено кількість суддів. Але при цьому документ говорить, що не можна створювати суд до того, як усі судді будуть обрані.
"Тут немає послідовності. Потрібно визначити кількість суддів і немає причини чекати, коли усі судді будуть обрані і призначені", - сказала директор Світового банку.
Нагадаємо, депутатам 18 січня тричі не вдалось розглянути закон про Антикорупційний суд.
Президент Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд".
Європейський союз виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.
Раніше директор Світового банку, відповідальна за український напрямок, надіслала до Верховної ради та Адміністрації президента лист, у якому попередила про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом.
Зокрема українське представництво "Transparency International" закликало президента Петра Порошенка відкликати законопроект про Антикорупційний суд і внести новий з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.
TI Україна пояснює, що в ч.5 ст.8 проекту закону передбачена лише дорадча роль Громадської ради міжнародних експертів. Її негативний висновок щодо кандидата на посаду судді може бути проігнорований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України – 11 голосами з 16 членів ВККС.
Натомість Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним організаціям та донорам вирішальну роль в процесі добору суддів. Відтак, під сумнівом чистота відбору суддів.
Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду не включає усі злочини, що підслідні НАБУ. Водночас, вона розширена до цілої низки злочинів, які підслідні Національній поліції України та Державному бюро розслідувань.
У висновку Венеціанської комісії чітко вказано, що юрисдикція суду повинна відповідати підслідності НАБУ і САП. Це може завантажити Вищий антикорупційний суд надто великою кількістю справ.
"Transparency International Україна" вважає, що у ч.2 ст.7 проекту закону визначає нереалістично високі вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
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