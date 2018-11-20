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Антимонопольний комітет не визнав ДТЕК Ахметова монополістом

Комітет нібито не знайшов в діях холдингу порушень законодавства
Антимонопольний комітет не визнав холдинг ДТЕК Ріната Ахметова монополістом на ринку електроенергії і продовжив розгляд цієї справи до 18 грудня.
Антимонопольний комітет не визнав ДТЕК Ахметова монополістом Фото: з вільних джерел

Комітет закрив справу у зв'язку з недоведеністю зловживань ДТЕК, повідомив журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов в Faceboook, який був присутній на засіданні комітету.

"Дії групи компаній ДТЕК, які полягали в закупівлі енергетичного вугілля протягом першого півріччя 2015 року з завищеною ціною не вплинули на умови обороту товару на ринку генерації електричної енергії і не привели до обмеження конкуренції. Також вони не привели до зростання мереж оптово-розподільних центрів (ОРЦ) і не принесли ніяких збитків окремим особам чи суспільству", - йдеться на слайдах презентації АМКУ.

Крім того, в комітеті заявили, що дії ДТЕК, які полягали в збільшенні термінів ремонту ТЕС, були обумовлені "об'єктивними обставинами і не є порушенням законодавства".

"Укренерго" і НКРЕКУ були не згодні з висновками регулятора, повідомив Ніколов.

Згідно з рішенням регулятора, "Укренерго" протягом декількох тижнів має надати письмовий відгук по кожному пункту з попередніми висновками.

Нагадаємо, що НКРЕКУ компенсувала компанії "ДТЕК Донецькобленерго" постачання електроенергії на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей у 2014-2015 роках.

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20 11 2018 13:22
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