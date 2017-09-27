Апеляційний суд Києва звільнив Лавриновича з-під арешту

Генпрокуратура обвинувачує Лавриновича в участі в організації конституційного перевороту в 2010 році

Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в середу.

Цим самим рішенням Апеляційний суд постановив звільнити Лавриновича з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, Лавриновича арештували на два місяці 15 вересня.

Генпрокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу й екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру в захопленні державної влади. Справа стосується зміни Конституції у 2010 році.

Зокрема, їх звинувачують у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади - Верховної Ради, зміни Конституції України через внесення до державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації.

За версією слідства, у 2010 році тодішній міністр юстиції Лавринович дав дозвіл на офіційне опублікування Конституції попередньої редакції, яка розширила повноваження Президента. Зробив він це в обхід голосування у парламенті. У прокуратурі кваліфікували цей факт як захоплення влади. Таку ж підозру висунули і екс-президенту Януковичу.

7 вересня Лавриновичу вручили підозру.