Апеляційний суд Києва звільнив Лавриновича з-під арешту
Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в середу.
Цим самим рішенням Апеляційний суд постановив звільнити Лавриновича з-під варти в залі суду.
Нагадаємо, Лавриновича арештували на два місяці 15 вересня.
Генпрокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу й екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру в захопленні державної влади. Справа стосується зміни Конституції у 2010 році.
Зокрема, їх звинувачують у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади - Верховної Ради, зміни Конституції України через внесення до державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації.
За версією слідства, у 2010 році тодішній міністр юстиції Лавринович дав дозвіл на офіційне опублікування Конституції попередньої редакції, яка розширила повноваження Президента. Зробив він це в обхід голосування у парламенті. У прокуратурі кваліфікували цей факт як захоплення влади. Таку ж підозру висунули і екс-президенту Януковичу.
7 вересня Лавриновичу вручили підозру.
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