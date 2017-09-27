Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Апеляційний суд Києва звільнив Лавриновича з-під арешту

Генпрокуратура обвинувачує Лавриновича в участі в організації конституційного перевороту в 2010 році
Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.
Апеляційний суд Києва звільнив Лавриновича з-під арешту Олександр Лавринович. Фото: kmu.gov.ua

Як передає кореспондент  "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в середу.
Цим самим рішенням Апеляційний суд постановив звільнити Лавриновича з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, Лавриновича арештували на два місяці 15 вересня.

Генпрокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу й екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру в захопленні державної влади. Справа стосується зміни Конституції у 2010 році.

Зокрема, їх звинувачують у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади - Верховної Ради, зміни Конституції України через внесення до державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації.

За версією слідства, у 2010 році тодішній міністр юстиції Лавринович дав дозвіл на офіційне опублікування Конституції попередньої редакції, яка розширила повноваження Президента. Зробив він це в обхід голосування у парламенті. У прокуратурі кваліфікували цей факт як захоплення влади. Таку ж підозру висунули і екс-президенту Януковичу.

7 вересня Лавриновичу вручили підозру.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 09 2017 20:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.