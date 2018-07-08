Апеляційний суд залишив у силі рішення про поновлення Бочковського на посаді голови ДержНС

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського.

Таким чином, апеляційна скарга Кабміну не була задоволена, повідомляє "112 Україна".

За словами адвокатів Бочковського, екс-чиновник може вийти на роботу або сьогодні ввечері, або завтра вранці. Зараз вони очікують друковану версію судового рішення.

"Також суд постановив, що Сергію Бочковському повинні компенсувати всю його зарплату за період з березня 2015 року, а це понад 500 тис. гривень", - передає кореспондент.

Сам Бочковський заявив, що всі, хто причетний до його справи повинні нести відповідальність. "Щодо того, що зробили зі мною і з моїм заступником, коли на людей, які рік працювали на народ, допомагаючи і створюючи ту систему цивільного захисту, яка була визнана однією з найкращих навіть нашими західними колегами, дали найвищу нагороду - наручники, то за це мають понести відповідальність", - сказав він після засідання.

Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".

Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.

Також Бочковський подав до Міністерства юстиції заяву і виконавчий лист про примусове поновлення його на посаді керівника ДСНС.