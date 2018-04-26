Суд визнав незаконним звільнення Бочковського і відновив його на посаді голови ДержНС
Про це за підсумками засідання повідомляє кореспондент "112 Україна".
Як відомо, 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".
Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.
МВС підозрює зазначених чиновників у вимаганні грошей та земельних ділянок.
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