Арештований керівник "РИА Новости Украина" Вишинський просить про зустріч з російським омбудсменом

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що заарештований в Україні російський журналіст, керівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський підготував прохання про зустріч з нею.

"За словами адвоката журналіста, я знаю, що 20 серпня Кирило Вишинський підготував прохання про організацію зустрічі зі мною і 21 серпня документ був переданий слідчому. Хочеться вірити, що цього разу влада України дозволять Кирилу здійснити своє право на побачення з представником країни, громадянином якої він є", – йдеться в заяві Москалькової, повідомляє ТАСС.

Уповноважена зазначила, що раніше влада України відмовила їй у зустрічі з Вишинським, а також не допускає до нього російського консула. При цьому російський омбудсмен висловила впевненість в абсолютній невинності журналіста.

"Для нас цілком очевидно, що Кирило не винний і постраждав за свою відданість свободі слова. Швидше за все, справжньою причиною його арешту було бажання створити ситуацію, при якій можна було б поставити питання про обмін російського журналіста на засуджених громадян України. Ми дивуємося: як могло статися, що у країні, яка не перший рік декларує прихильність "загальноєвропейським цінностям", виконання журналістом своїх професійних обов'язків фактично прирівняно до скоєння державного злочину", – стверджує Москалькова.

Нагадуючи, що сьогодні виповнюється 100 днів з дня арешту журналіста, уповноважена зазначає, що він "усвідомлюючи свою відповідальність перед рідними і близькими, перед усіма, хто його любить і не забуває, не вважав для себе можливим вдаватися до ефектних, але беззмістовних способів захисту своїх прав, на зразок голодування".

Російський омбудсмен також запевнила, що продовжує стежити за долею журналіста і висловила йому свою підтримку.

Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.

11 липня Херсонський суд продовжив арешт Вишинського на 60 діб.