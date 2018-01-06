Керівник "РИА Новости" Вишинський заявив про відмову від українського громадянства Вишинський також звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом

Головний редактор "РИА Новости" в Україні Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства.

Фото: Facebook Кирилл Вышинский

"Я звертаюся до президента Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", - заявив Вишинський. Нагадаємо, підозрюваний у держзраді керівник інформагентства "РИА Новости-Україна" Кирило Вишинський визнав наявність у нього паспорта громадянина Російської Федерації.

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