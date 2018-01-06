НОВИНИГоловний редактор "РИА Новости" в Україні Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Керівник "РИА Новости" Вишинський заявив про відмову від українського громадянства
Вишинський також звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом
Фото: Facebook Кирилл Вышинский
"Я звертаюся до президента Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", - заявив Вишинський.
Нагадаємо, підозрюваний у держзраді керівник інформагентства "РИА Новости-Україна" Кирило Вишинський визнав наявність у нього паспорта громадянина Російської Федерації.
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01 06 2018 13:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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