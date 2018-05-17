Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Керівник "РИА Новости-Украина" Вишинський зізнався, що має подвійне громадянство

Поряд з цим, Вишинський зазначив, що ті статті, за які йому оголосили про підозру, не були редакційними
Підозрюваний у держзраді керівник інформагентства "РИА Новости-Україна" Кирило Вишинський визнав наявність у нього паспорта громадянина Російської Федерації.
Керівник "РИА Новости-Украина" Вишинський зізнався, що має подвійне громадянство Фото: Facebook Кирилл Вышинский

Про це журналіст заявив на суді в Херсоні, де йому мають намір обрати запобіжний захід, повідомляє "Крим.Реалії".

Крім цього, Вишинський зазначив, що ті статті, за які йому оголосили про підозру, не були редакційними, а мали авторство і розміщувалися у рубриці з маркуванням "Точка зору".

Прокуратура просить суд заарештувати Вишинського на 60 діб без визначення розміру застави, його захист ходотайствует про обрання іншого запобіжного заходу, не пов'язану з арештом. Наприклад, цілодобовий домашній арешт з носіння електронного браслета.

Як писав iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації, і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду в діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими і пообіцяв, що Росія прийме "заходи взаємності".

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина", а перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази в провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2018 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чоловік у білому костюмі

Чоловік у білому костюмі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.