Керівник "РИА Новости-Украина" Вишинський зізнався, що має подвійне громадянство
Про це журналіст заявив на суді в Херсоні, де йому мають намір обрати запобіжний захід, повідомляє "Крим.Реалії".
Крім цього, Вишинський зазначив, що ті статті, за які йому оголосили про підозру, не були редакційними, а мали авторство і розміщувалися у рубриці з маркуванням "Точка зору".
Прокуратура просить суд заарештувати Вишинського на 60 діб без визначення розміру застави, його захист ходотайствует про обрання іншого запобіжного заходу, не пов'язану з арештом. Наприклад, цілодобовий домашній арешт з носіння електронного браслета.
Як писав iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації, і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.
Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду в діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".
Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими і пообіцяв, що Росія прийме "заходи взаємності".
Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина", а перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".
Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази в провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
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