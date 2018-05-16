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CPJ закликає Україну оприлюднити докази у справі керівника "РИА Новости Украина"

"Криміналізація альтернативних новин та поглядів не має місця в демократичній Україні"
Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази в провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
CPJ закликає Україну оприлюднити докази у справі керівника "РИА Новости Украина" Фото: Facebook Кирилл Вышинский

"Ми закликаємо українську владу розкрити звинувачення та докази проти Вишинського або негайно звільнити його. Ми також закликаємо українську владу припинити переслідування та перешкоджання діяльності російських ЗМІ в Україні. Криміналізація альтернативних новин та поглядів не має місця в демократичній Україні", – заявила 15 травня координатор програми CPJ у Європі і Центальній Азії Ніна Огнянова, передає "Радіо Свобода".

Як повідомляв iPress.ua, Вишинського затримали 15 травня, йому інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Журналісту загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. 17 травня Вишинському мають обрати запобіжний захід.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку так званих незаконних збройних угруповань "ДНР" і "ЛНР" та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро. Гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.

Відзначимо, що представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина". У свою чергу перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".

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16 05 2018 19:57
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