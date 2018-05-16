CPJ закликає Україну оприлюднити докази у справі керівника "РИА Новости Украина"

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази в провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

"Ми закликаємо українську владу розкрити звинувачення та докази проти Вишинського або негайно звільнити його. Ми також закликаємо українську владу припинити переслідування та перешкоджання діяльності російських ЗМІ в Україні. Криміналізація альтернативних новин та поглядів не має місця в демократичній Україні", – заявила 15 травня координатор програми CPJ у Європі і Центальній Азії Ніна Огнянова, передає "Радіо Свобода".

Як повідомляв iPress.ua, Вишинського затримали 15 травня, йому інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Журналісту загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. 17 травня Вишинському мають обрати запобіжний захід.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку так званих незаконних збройних угруповань "ДНР" і "ЛНР" та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро. Гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.

Відзначимо, що представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина". У свою чергу перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".