Геращенко стурбована заявою ОБСЄ про "РИА Новости Украина"

В ОБСЄ висловили занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина"

Перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".

На думку депутата, "РИА Новости Украина" - це "лігво пропаганди проти України".

"Я б хотіла звернутися до наших шановних колег з ОБСЄ, а також до тих творчих спілок України, які працюють в Україні, що, можливо, варто давати нашим колегам у Відні більше інформації про порушення прав журналістів, які відбуваються на окупованому Донбасі і в Криму. Ми дуже рідко чуємо заяви про долю журналіста Асєєва, якого вже рік утримують у в'язниці в Донецьку. Ми чомусь дуже мало чуємо слів підтримки від наших зарубіжних колег українському журналісту Роману Сущенко, якого безпідставно два роки утримують в російській в'язниці", - заявила Геращенко.

За словами нардепа, вона недавно звернулася до Національної спілки журналістів України з проханням надати інформацію, чи ведеться "моніторинг обстрілів, порушень прав людини журналістів на Донбасі".

"На жаль, такого моніторингу немає. Хочу подякувати колегам-журналістам, які надали мені певні факти того, коли журналісти потрапляли під обстріли, були поранені, порушувалися їхні права, їх захоплювали в полон бойовики", - резюмувала віце-спікер.

Як відомо, представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина".

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.