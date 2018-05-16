Геращенко стурбована заявою ОБСЄ про "РИА Новости Украина"
На думку депутата, "РИА Новости Украина" - це "лігво пропаганди проти України".
"Я б хотіла звернутися до наших шановних колег з ОБСЄ, а також до тих творчих спілок України, які працюють в Україні, що, можливо, варто давати нашим колегам у Відні більше інформації про порушення прав журналістів, які відбуваються на окупованому Донбасі і в Криму. Ми дуже рідко чуємо заяви про долю журналіста Асєєва, якого вже рік утримують у в'язниці в Донецьку. Ми чомусь дуже мало чуємо слів підтримки від наших зарубіжних колег українському журналісту Роману Сущенко, якого безпідставно два роки утримують в російській в'язниці", - заявила Геращенко.
За словами нардепа, вона недавно звернулася до Національної спілки журналістів України з проханням надати інформацію, чи ведеться "моніторинг обстрілів, порушень прав людини журналістів на Донбасі".
"На жаль, такого моніторингу немає. Хочу подякувати колегам-журналістам, які надали мені певні факти того, коли журналісти потрапляли під обстріли, були поранені, порушувалися їхні права, їх захоплювали в полон бойовики", - резюмувала віце-спікер.
Як відомо, представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина".
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.
Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".
Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві