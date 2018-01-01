Аргентинський футболіст ледь не втратив зір через новорічні феєрверки, – ФОТО 18+

Аргентинський нападник уругвайського "Пеньяроля" Лукас Вьятрі майже втратив зір через запуск феєрверків.

Як пише infobae.com, під час святкування Нового року комплект з 96 феєрверків, які форвард вирішив запустити в повітря, почав вибухати практично моментально. Два з них потрапили в обличчя Лукасу.

Після інциденту Вьятрі звернувся до лікарів клубу "Бока Хуніорс", де він виступав на початку кар'єри. За попередніми даними, на відновлення футболіста піде щонайменше два місяці.



Фото: twitter.com/Roberto_Moar



Фото: twitter.com/Roberto_Moar

Нагадаємо, в Німеччині двоє людей загинуло від ран і опіків, отриманих під час новорічних феєрверків.

На Кубі під час різдвяного карнавалу в місті Ремедіос після запуску феєрверків постраждали 39 осіб.