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Аргентинський футболіст ледь не втратив зір через новорічні феєрверки, – ФОТО 18+

Комплект з 96 феєрверків почав вибухати практично моментально
Аргентинський нападник уругвайського "Пеньяроля" Лукас Вьятрі майже втратив зір через запуск феєрверків.
Аргентинський футболіст ледь не втратив зір через новорічні феєрверки, – ФОТО 18+ Фото: twitter.com/Roberto_Moar

Як пише infobae.com, під час святкування Нового року комплект з 96 феєрверків, які форвард вирішив запустити в повітря, почав вибухати практично моментально. Два з них потрапили в обличчя Лукасу.

Після інциденту Вьятрі звернувся до лікарів клубу "Бока Хуніорс", де він виступав на початку кар'єри. За попередніми даними, на відновлення футболіста піде щонайменше два місяці.


Фото: twitter.com/Roberto_Moar


Фото: twitter.com/Roberto_Moar

Нагадаємо, в Німеччині двоє людей загинуло від ран і опіків, отриманих під час новорічних феєрверків.

На Кубі під час різдвяного карнавалу в місті Ремедіос після запуску феєрверків постраждали 39 осіб.

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01 01 2018 19:30
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