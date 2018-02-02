Археологи знайшли у Мексиці поховання 2400-річної давнини

Останки понад 10 людей були з’єднані та розташовані по колу

Археологи під час розкопок у Тлалпані - в одному з районів Мехіко - знайшли поховання, якому понад 2400 років.

У похованні округлої форми знайшли останки понад 10 людей - їхні тіла були з’єднані та розташовані по колу, повідомляє місцевий Національний інститут антропології та історії.

Самі ж археологи заявили, що таке поховання такого типу знайшли уперше в історії і воно, ймовірно, демонструє раніше не відому ритуальну практику.

На території Тлалпана розташовані руїни стародавнього міста Куікуїлько в долині Мехіко. У 2006 році археологи знайшли там поселення, де люди жили у період від 700 до 200 років до нашої ери. Там знайшли близько 18 поховань.

Експерти підкреслюють, що поховання мають ідеальну форму кола, і досягають в діаметрі 2,30 метрів.

Нагадаємо, що вчені виявили всередині найбільшої і найдавнішої піраміди Хеопса раніше невідоме приміщення.