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Археологи знайшли у Мексиці поховання 2400-річної давнини

Останки понад 10 людей були з’єднані та розташовані по колу
Археологи під час розкопок у Тлалпані - в одному з районів Мехіко - знайшли поховання, якому понад 2400 років.
Археологи знайшли у Мексиці поховання 2400-річної давнини Фото: inah.gob.mx

У похованні округлої форми знайшли останки понад 10 людей - їхні тіла були з’єднані та розташовані по колу, повідомляє місцевий Національний інститут антропології та історії.

Самі ж археологи заявили, що таке поховання такого типу знайшли уперше в історії і воно, ймовірно, демонструє раніше не відому ритуальну практику.

На території Тлалпана розташовані руїни стародавнього міста Куікуїлько в долині Мехіко. У 2006 році археологи знайшли там поселення, де люди жили у період від 700 до 200 років до нашої ери. Там знайшли близько 18 поховань.

Експерти підкреслюють, що поховання мають ідеальну форму кола, і досягають в діаметрі 2,30 метрів.

Нагадаємо, що вчені виявили всередині найбільшої і найдавнішої піраміди Хеопса раніше невідоме приміщення.

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02 02 2018 21:53
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