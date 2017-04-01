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Арсеній Яценюк: Прах Олександра Олеся треба повернути в Україну

Яценюк наголошує, що "держава має виявити повагу до себе і нашої національної присутності у світі"
Прах Олександра Олеся, переконаний Арсеній Яценюк, треба повернути в Україну: "Поховати Поета і його дружину треба в Києві. Йому треба віддати найвищі державні почесті".
Арсеній Яценюк: Прах Олександра Олеся треба повернути в Україну Арсеній Яценюк. Фото: EPA

"Те, що сталося з прахом Олександра Олеся і його дружини у Празі, - шокуюча новина для всього нашого народу. Йдеться не про локальну чи приватну драму. Йдеться про наші національні святині", - написав він.

"Цей похорон має стати маніфестом нашої національної гідності. Упевнений, що в таких урочистостях мало б взяти участь усе керівництво держави, народні депутати, видатні українські діячі культури, дипломатичний корпус", - наголосив він.

Після цього, підкреслив лідер "Народного фронту", треба повернутися до теми захисту наших святинь за кордоном.

"Держава має виявити повагу до себе і нашої національної присутності у світі", - написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що відомий український письменник помер 1944 року і донедавна був похований на Ольшанському кладовищі в Празі.

Нещодавно в Чехії були примусово ексгумовані останки Олександра Олеся.

Президент України Петро Порошенко вчора доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні, оскільки на його місці вирішили поховати іншу людину - Володимира Михайлишина, який останні роки платив ренту за могилу українського поета.

Олександра Олеся перепоховають в Україні.

Окрім того, в Україні при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців.

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04 01 2017 21:27
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