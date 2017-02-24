Артеменко розкрив усі деталі зустрічі з екс-радником Дональда Трампа після допиту в ГПУ

Артеменко каже, що його план по врегулюванню ситуації на Донбасі мирний

Депутат Андрій Артеменко розповів про деталі своєї зустрічі з колишнім радником президента США Майклом Флінном, коли презентував йому свій "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій.

"Я давав всі покази в якості свідка, роз'яснив, де відбулася ця зустріч – це було в готелі на Манхетені в Нью Йорку – які ініціативи ми обговорювали", - розповів Артеменко після допиту у ГПУ в пятницю, 24 лютого, інформує "Українська правда".

Він підтвердив, що зустріч відбувалася саме з тими людьми, про кого йшлося у статті. Він переконує, що не передавав їм жодних документів. "Чи робили вони якісь нотатки, мені невідомо", - додав він.

Артеменко наполягає, що його ініціативи мирні. Він називає їх "альтернативою Мінську і новою площадкою для перемовин з країнами-підписантами Будапештського меморандуму, наприклад в Женеві".

Детальнішу інформацію про свій план він пообіцяв надати на прес-конференції.

Крім того, він зазначив, що йому стало відомо про можливу заборону на виїзд закордон. Однак він зазначив, що поки не отримував відповіді на його запит щодо цього питання.

Артеменко також підтвердив, що має намір "поїхати закордон на презентацію плану" разом з друзями і його помічниками.

Нагадаємо, що народний депутат Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна. Нардеп також розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

У вівторок, 21 лютого, народного депутата Андрія Артеменка було офіційно виключили з фракції "Радикальної партії".