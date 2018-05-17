СПОРТ НОВИНИМадридський "Атлетіко" без зайвих проблем перемів у Лізі Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Атлетіко" втретє виграв Лігу Європи
Дві попередні перемогли іспанців у Лізі Європи датовані 2010 та 2012 роками
Фото: GETTY IMAGES
У фінальному матці в Ліоні "матрацники" розгромили французький "Марсель" 3:0.
Двома голами за "Атлетіко" відзначився Антуан Грізманн. Остаточну крапку в матчі своїм голом поставив Габі.
Дві попередні перемогли іспанців у Лізі Європи датовані 2010 та 2012 роками.
Нагадаємо, що в суботу, 26 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів у Києві. Сильнішого з'ясовуватимуть "Реал" та "Ліверпуль".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 05 2018 08:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1