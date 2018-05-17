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"Атлетіко" втретє виграв Лігу Європи

Дві попередні перемогли іспанців у Лізі Європи датовані 2010 та 2012 роками
Мадридський "Атлетіко" без зайвих проблем перемів у Лізі Європи.
"Атлетіко" втретє виграв Лігу Європи Фото: GETTY IMAGES

У фінальному матці в Ліоні "матрацники" розгромили французький "Марсель" 3:0.

Двома голами за "Атлетіко" відзначився Антуан Грізманн. Остаточну крапку в матчі своїм голом поставив Габі.

Дві попередні перемогли іспанців у Лізі Європи датовані 2010 та 2012 роками.

Нагадаємо, що в суботу, 26 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів у Києві. Сильнішого з'ясовуватимуть "Реал" та "Ліверпуль".

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17 05 2018 08:20
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