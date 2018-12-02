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АТО: від опівночі один український військовий загинув, один отримав поранення

Найбільш активно бойовики обстрілювали оборонців Кримського
Штаб АТО зафіксував вісім обстрілів позицій ЗСУ від початку доби 12 лютого на Донбасі. Один український військовий загинув, ще один поранений.
АТО: від опівночі один український військовий загинув, один отримав поранення Фото: gettyimages.com

"У районі ведення бойових дій російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати українських захисників. Загалом, від початку доби, зафіксовано 8 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще одного нашого оборонця було поранено. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку бойовики активізувався поблизу Новолуганського, Світлодарська і Зайцевого. Вони вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Декілька пострілів з кулеметів пролунали неподалік Новгородського.

З гранатометів різних типів незаконні збройні формування також обстрілювали захисників Катеринівки, а по оборонцях Попасної вели вогонь з мінометів калібру 82-мм.

"Проте, найбільш активно ворог обстрілював оборонців Кримського. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосували 120-ти та 82-мм міномети, гранатомети і стрілецьку зброю", – підсумували у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 лютого, зафіксовано 9 обстрілів позицій українських військових, загиблих і постраждалих немає.

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12 02 2018 18:40
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