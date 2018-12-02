АТО: від опівночі один український військовий загинув, один отримав поранення
"У районі ведення бойових дій російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати українських захисників. Загалом, від початку доби, зафіксовано 8 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще одного нашого оборонця було поранено. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
На Луганському напрямку бойовики активізувався поблизу Новолуганського, Світлодарська і Зайцевого. Вони вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Декілька пострілів з кулеметів пролунали неподалік Новгородського.
З гранатометів різних типів незаконні збройні формування також обстрілювали захисників Катеринівки, а по оборонцях Попасної вели вогонь з мінометів калібру 82-мм.
"Проте, найбільш активно ворог обстрілював оборонців Кримського. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосували 120-ти та 82-мм міномети, гранатомети і стрілецьку зброю", – підсумували у прес-центрі штабу АТО.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 лютого, зафіксовано 9 обстрілів позицій українських військових, загиблих і постраждалих немає.
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