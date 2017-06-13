Аваков каже, що виграв суд у Лещенка
"Рішення суду: інформація С. Лещенка на Deutsche Welle про стеження з боку МВС є брехливою. Кожна брехня цього діяча матиме оцінку!" - написав Аваков у Twtter і оприлюднив копію рішення суду.
Решение суда: информация С.Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой. Каждая ложь этого деятеля будет иметь оценку! pic.twitter.com/1evl0FhYHC— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 13 июня 2017 г.
Суд визнав інформацію недостовірною та такою, що порушує честь і гідність Авакова, яку поширену Лещенко в інтерв'ю Deutsche Welle, і зобов'язав депутата спростувати її на сайті видання.
Нагадаємо, в листопаді 2015 року Лещенко в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що Аваков і тодішній нардеп від "Народного фронту" Микола Мартиненко стоять за організацією стеження за ним, оскільки вони обидва фігурували в викривальних публікаціях депутата.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків