Аваков каже, що виграв суд у Лещенка

Подільський районний суд Києва 13 червня зобов'язав нардепа Сергія Лещенка спростувати свою заяву про те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков організував за ним стеження.

"Рішення суду: інформація С. Лещенка на Deutsche Welle про стеження з боку МВС є брехливою. Кожна брехня цього діяча матиме оцінку!" - написав Аваков у Twtter і оприлюднив копію рішення суду.

Решение суда: информация С.Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой. Каждая ложь этого деятеля будет иметь оценку! pic.twitter.com/1evl0FhYHC — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 13 июня 2017 г.

Суд визнав інформацію недостовірною та такою, що порушує честь і гідність Авакова, яку поширену Лещенко в інтерв'ю Deutsche Welle, і зобов'язав депутата спростувати її на сайті видання.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Лещенко в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що Аваков і тодішній нардеп від "Народного фронту" Микола Мартиненко стоять за організацією стеження за ним, оскільки вони обидва фігурували в викривальних публікаціях депутата.