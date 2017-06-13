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Аваков каже, що виграв суд у Лещенка

Депутат повинен спростувати заяву про стеження
Подільський районний суд Києва 13 червня зобов'язав нардепа Сергія Лещенка спростувати свою заяву про те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков організував за ним стеження.
Аваков каже, що виграв суд у Лещенка Арсен Аваков. Фото: unian.net

"Рішення суду: інформація С. Лещенка на Deutsche Welle про стеження з боку МВС є брехливою. Кожна брехня цього діяча матиме оцінку!" - написав Аваков у Twtter і оприлюднив копію рішення суду.

Суд визнав інформацію недостовірною та такою, що порушує честь і гідність Авакова, яку поширену Лещенко в інтерв'ю Deutsche Welle, і зобов'язав депутата спростувати її на сайті видання.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Лещенко в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що Аваков і тодішній нардеп від "Народного фронту" Микола Мартиненко стоять за організацією стеження за ним, оскільки вони обидва фігурували в викривальних публікаціях депутата.

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13 06 2017 19:19
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