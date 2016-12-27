Аваков попросив у японців знижку на автомобілі для Нацполіції
У МВС заявили, що відповідно до умов, запропонованих японською стороною, передбачено поставку до України у 2017 році 635 автомобілів "Mitsubishi Outlander PHEV" за ціною 1,51 млн гривень, що у валютному еквіваленті становить 58,6 тисяч доларів за один автомобіль, інформує прес-служба МВС.
"Глава МВС звернув увагу Месуко на факт диспропорції між цінами, які закладені в умови договору між офіційним представником компанії Mitsubishi Motors в Україні – ТОВ "Ніко Діамант" та урядом України, та цінами, за якими аналогічні автомобілі можливо придбати у деяких країнах Європи", - йдеться у повідомленні.
Міністр підкреслив, що особлива комплектація, додаткове поліцейське обладнання і кольорографічне оформлення, безумовно, підвищують вартість автомобілів, але досить великий обсяг поставки може бути аргументом на користь оптимізації ціни для української сторони.
"Сторони домовились, що компанія Mitsubishi Motors після додаткових консультацій з фахівцями МВС найближчим часом сформулює уточнені пропозиції для Нацполіції України", - повідомляє прес-служба МВС.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України визнала ТОВ "ВіДі Автострада" переможцем торгів щодо закупівлі легкових автомобілів за 3,61 млн гривень.
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