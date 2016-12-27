Аваков попросив у японців знижку на автомобілі для Нацполіції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та президент Mitsubishi Motors Corporation Осамі Месуко обговорили можливість зниження ціни на автомобілі "Mitsubishi Outlander PHEV", які мають бути поставлені в Україну для потреб Нацполіції.

У МВС заявили, що відповідно до умов, запропонованих японською стороною, передбачено поставку до України у 2017 році 635 автомобілів "Mitsubishi Outlander PHEV" за ціною 1,51 млн гривень, що у валютному еквіваленті становить 58,6 тисяч доларів за один автомобіль, інформує прес-служба МВС.

"Глава МВС звернув увагу Месуко на факт диспропорції між цінами, які закладені в умови договору між офіційним представником компанії Mitsubishi Motors в Україні – ТОВ "Ніко Діамант" та урядом України, та цінами, за якими аналогічні автомобілі можливо придбати у деяких країнах Європи", - йдеться у повідомленні.

Міністр підкреслив, що особлива комплектація, додаткове поліцейське обладнання і кольорографічне оформлення, безумовно, підвищують вартість автомобілів, але досить великий обсяг поставки може бути аргументом на користь оптимізації ціни для української сторони.

"Сторони домовились, що компанія Mitsubishi Motors після додаткових консультацій з фахівцями МВС найближчим часом сформулює уточнені пропозиції для Нацполіції України", - повідомляє прес-служба МВС.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України визнала ТОВ "ВіДі Автострада" переможцем торгів щодо закупівлі легкових автомобілів за 3,61 млн гривень.