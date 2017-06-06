Аваков порівняв блокаду Донбасу з блокадою трамваю

Аваков вважає блокаду "політичними спекуляціями" і порадив її організаторам "думати спочатку про країну, а потім про свою вагу в суспільстві"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вкотре підкреслив неправомірність блокади тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Збирається кілька людей, які приймають рішення "будемо блокувати". Але що, наприклад? "Мені не подобається трамвай, який йде по вулиці, я буду його блокувати", заявляє якийсь штаб блокади. Я вам заявляю, що ніхто на території країни не має права на монополію силових дій, крім держави!" - заявив міністр, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Аваков також зазначив, що вважає блокаду "політичними спекуляціями" і порадив її організаторам "думати спочатку про країну, а потім про свою вагу в суспільстві".

Раніше Арсен Аваков покладав відповідальність за "блокаду Донбасу" і її наслідки на партію "Самопоміч".

Як відомо, з 25 січня триває блокада залізниці за участю "ветеранів АТО" та окремих народних депутатів, яка не дає низці підприємств отримувати вугілля з окупованої частини Донбасу.

Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).