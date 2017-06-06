Аваков порівняв блокаду Донбасу з блокадою трамваю
"Збирається кілька людей, які приймають рішення "будемо блокувати". Але що, наприклад? "Мені не подобається трамвай, який йде по вулиці, я буду його блокувати", заявляє якийсь штаб блокади. Я вам заявляю, що ніхто на території країни не має права на монополію силових дій, крім держави!" - заявив міністр, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Аваков також зазначив, що вважає блокаду "політичними спекуляціями" і порадив її організаторам "думати спочатку про країну, а потім про свою вагу в суспільстві".
Раніше Арсен Аваков покладав відповідальність за "блокаду Донбасу" і її наслідки на партію "Самопоміч".
Як відомо, з 25 січня триває блокада залізниці за участю "ветеранів АТО" та окремих народних депутатів, яка не дає низці підприємств отримувати вугілля з окупованої частини Донбасу.
Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
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