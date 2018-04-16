Аваков виклав свій план мирного повернення окупованого Донбасу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує вводити миротворців на окуповану територію Донбасу поетапно.

"У мене є свій план. Він називається "Тактика дрібних кроків, яким аплодують всі". Я не вважаю, що реінтегрувати можна відразу всю територію окупованого Донбасу. "Блакитних шоломів" стільки немає - на всю територію. Тому я пропоную, умовно кажучи, взяти спочатку окремо Горлівку, або Новоазовський район. План такий: заходять миротворці і встають на кордоні умовного міста Горлівка, або сільського Новоазовського району. Кордон з окупованою територією відразу беруть під контроль і "блакитні каски", і українські прикордонники. Всередину цієї повернутої в Україну території заходять органи української юстиції і проводять вибори за нашим законом", - розповів міністр в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, хто переможе на цих виборах, неважливо.

"Пофіг, хто переміг на цих виборах. Я глибоко переконаний, що на місцевих виборах там у більшості випадків оберуть когось із відверто проімперськими поглядами. Але у стратегічній перспективі це не так і важливо. Головне - сформувати перехідну адміністрацію: на основі цих нових, обраних за українським законом органів і представників державної влади України туди повинна прийти центральна влада разом з українськими поліцейськими силами", - уточнив Аваков.

Після цього, вважає міністр, Україна повинна прийняти закони про амністію і про колаборантів, а також надати спеціальний економічний статус повернутим територіям, щоб вони відновлювалися випереджаючими темпами.

"Я думаю, що люди з окупованих територій постраждають у правах щодо виборів до центральних органів влади - парламенту, президента і так далі. Але це нормальна міжнародна практика", - додав Аваков.

Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.