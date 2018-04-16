Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Аваков виклав свій план мирного повернення окупованого Донбасу

"Я пропоную, умовно кажучи, взяти спочатку окремо Горлівку або Новоазовський район"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує вводити миротворців на окуповану територію Донбасу поетапно.
Аваков виклав свій план мирного повернення окупованого Донбасу Арсен Аваков. Фото: unian.net

"У мене є свій план. Він називається "Тактика дрібних кроків, яким аплодують всі". Я не вважаю, що реінтегрувати можна відразу всю територію окупованого Донбасу. "Блакитних шоломів" стільки немає - на всю територію. Тому я пропоную, умовно кажучи, взяти спочатку окремо Горлівку, або Новоазовський район. План такий: заходять миротворці і встають на кордоні умовного міста Горлівка, або сільського Новоазовського району. Кордон з окупованою територією відразу беруть під контроль і "блакитні каски", і українські прикордонники. Всередину цієї повернутої в Україну території заходять органи української юстиції і проводять вибори за нашим законом", - розповів міністр в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, хто переможе на цих виборах, неважливо.

"Пофіг, хто переміг на цих виборах. Я глибоко переконаний, що на місцевих виборах там у більшості випадків оберуть когось із відверто проімперськими поглядами. Але у стратегічній перспективі це не так і важливо. Головне - сформувати перехідну адміністрацію: на основі цих нових, обраних за українським законом органів і представників державної влади України туди повинна прийти центральна влада разом з українськими поліцейськими силами", - уточнив Аваков.

Після цього, вважає міністр, Україна повинна прийняти закони про амністію і про колаборантів, а також надати спеціальний економічний статус повернутим територіям, щоб вони відновлювалися випереджаючими темпами.

"Я думаю, що люди з окупованих територій постраждають у правах щодо виборів до центральних органів влади - парламенту, президента і так далі. Але це нормальна міжнародна практика", - додав Аваков.

Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2018 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.