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Авдіївка і коксохім знову без світла

Координаційний центр перейшов на посилений режим роботи
Місто Авдіївка та Авдіївський коксохімічний завод через обстріли бойовиками вкотре залишилися без електроенергії.
Авдіївка і коксохім знову без світла Фото: Цензор.НЕТ

"Сьогодні близько 20:00 в Авдіївці знову пропало електропостачання. Як у самому місті, так і на Коксохімі. Координаційний центр з 20:00 перейшов на посилений режим роботи", – написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За словами Жебрівського, готуються електрогенератори, щоб забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста. Фахівці-електромонтажники з'ясовують причини та місце пошкодження електромереж. Нацполіція посилює охорону правопорядок у місті, а підрозділи ДСНС готуються до розгортання пунктів обігріву.

"Усі працюємо згідно із виробленим алгоритмом", – зазначив Павло Жебрівський.

Раніше у штабі АТО повідомили, що в суботу в районі Авдіївки сталося бойове зіткнення

Нагадаємо, в середу, 15 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в разі продовження блокади поставок енергоресурсів з окупованого Донбасу існує загроза зупинки через 9 днів Авдіївського коксохімічного заводу, а також металургійних підприємств у Кривому Розі та Маріуполі.

 

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18 02 2017 22:41
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