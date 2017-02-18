Від початку доби бойовики 49 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранено двох військових
"Загалом зафіксовано 49 обстрілів. Двоє наших військових поранено", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 18 лютого 2017 р.
На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські війська обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Піски, Невельське, Троїцьке, Луганське, Опитне та Зайцеве. По Новолуганському вогонь вів снайпер.
В районі Авдіївки близько 5 год ранку відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків українські військові відбили.
На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики стріляли по Новооленсандрівці та Кримському, а з гранатометів – по Станиці Луганській. З протитанкових ракетних комплексів бойовики обстрілювали Кримське.
На Маріупольському напрямку з мінометів – Водяне, Павлопіль, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Талаківку. По Широкиному вели вогонь БМП противника.
Нагадаємо, місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення "режиму тиші" у Донецькій та Луганській областях.
Упродовж минулої доби бойовики 73 рази обстріляли позиції ЗСУ: поранено четверо бійців, загинув волонтер
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