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Від початку доби бойовики 49 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранено двох військових

Авдіївка знову під обстрілами
З початку доби 18 лютого бойовики 49 разів обстріляли позиції українських військових. Стріляли на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. Близько п'ятої години ранку бій відбувався під Авдіївкою. Двоє українських військових отримали поранення.
Від початку доби бойовики 49 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранено двох військових Фото:112.ua

"Загалом зафіксовано 49 обстрілів. Двоє наших військових поранено", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 18 лютого 2017 р.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські війська обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Піски, Невельське, Троїцьке, Луганське, Опитне та Зайцеве. По Новолуганському вогонь вів снайпер.

В районі Авдіївки близько 5 год ранку відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків українські військові відбили.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики стріляли по Новооленсандрівці та Кримському, а з гранатометів – по Станиці Луганській. З протитанкових ракетних комплексів бойовики обстрілювали Кримське. 

На Маріупольському напрямку з мінометів – Водяне, Павлопіль, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Талаківку. По Широкиному вели вогонь БМП противника.

Нагадаємо, місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення "режиму тиші" у Донецькій та Луганській областях.

Упродовж минулої доби бойовики 73 рази обстріляли позиції ЗСУ: поранено четверо бійців, загинув волонтер

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18 02 2017 19:00
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