CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше, 10 людей загинули при падінні літака на Філіппінах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Філіппінах літак впав на житловий будинок: загинули щонайменше 10 осіб
Серед загиблих члени сім'ї (троє дітей, їхня мати і бабуся), у чий будинок врізався літак
Фото: CNN Philippines
Про це повідомляє CNN Philippines.
Управління цивільної авіації Філіппін (CAAP) повідомило, що шестимісний літак Piper PA-23 Apache розбився при зльоті з аеропорту Пларидел.
У місцевій поліції зазначили, що на місці аварії дістали тіла 10 загиблих. Наголошується, що серед загиблих 5 осіб, які перебували в літаку, решта – члени сім'ї (троє дітей, їхня мати і бабуся), у чий будинок врізався літак.
Причини аварії поки не відомі.
Нагадаємо, 16 березня на заході Іраку розбився американський військовий гелікоптер HH-60 Pave Hawk.
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17 03 2018 14:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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