Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Філіппінах літак впав на житловий будинок: загинули щонайменше 10 осіб

Серед загиблих члени сім'ї (троє дітей, їхня мати і бабуся), у чий будинок врізався літак
Щонайменше, 10 людей загинули при падінні літака на Філіппінах.
На Філіппінах літак впав на житловий будинок: загинули щонайменше 10 осіб Фото: CNN Philippines

Про це повідомляє CNN Philippines.

Управління цивільної авіації Філіппін (CAAP) повідомило, що шестимісний літак Piper PA-23 Apache розбився при зльоті з аеропорту Пларидел.

У місцевій поліції зазначили, що на місці аварії дістали тіла 10 загиблих. Наголошується, що серед загиблих 5 осіб, які перебували в літаку, решта – члени сім'ї (троє дітей, їхня мати і бабуся), у чий будинок врізався літак.

Причини аварії поки не відомі.

Нагадаємо, 16 березня на заході Іраку розбився американський військовий гелікоптер HH-60 Pave Hawk.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 03 2018 14:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.