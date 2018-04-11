Авіакатастрофа в Індонезії: рятувальники дістали з води 105 тіл загиблих

Пошукову операцію продовжили на три дні

В Індонезії рятувальники дістали з води 105 тіл жертв авіакатастрофи Boeing 737 авіакомпанії Lion Air в Яванському морі.

Влада Індонезії на 3 дні продовжила пошук жертв і другого бортового самописця, пише Reuters. Таке рішення ухвалили за результатами аналізу місця аварії, який показав, що чимало тіл досі на дні моря.

Рятувальники вже підняли з води 105 тіл жертв авіакатастрофи. Ідентифікувати вдалося поки лише 14.

Нагадаємо, на борту Boeing 737 було 189 людей. Пасажирський рейс летів з Джакарти до міста Пангкал Пінанг.

Один з бортових самописців уже знайшли і підняли на поверхню.