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Авіакатастрофа в Індонезії: рятувальники дістали з води 105 тіл загиблих

Пошукову операцію продовжили на три дні
В Індонезії рятувальники дістали з води 105 тіл жертв авіакатастрофи Boeing 737 авіакомпанії Lion Air в Яванському морі.
Авіакатастрофа в Індонезії: рятувальники дістали з води 105 тіл загиблих Фото: reuters.com

Влада Індонезії на 3 дні продовжила пошук жертв і другого бортового самописця, пише Reuters. Таке рішення ухвалили за результатами аналізу місця аварії, який показав, що чимало тіл досі на дні моря.

Рятувальники вже підняли з води 105 тіл жертв авіакатастрофи. Ідентифікувати вдалося поки лише 14.

Нагадаємо, на борту Boeing 737 було 189 людей. Пасажирський рейс летів з Джакарти до міста Пангкал Пінанг.

Один з бортових самописців уже знайшли і підняли на поверхню.

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04 11 2018 21:00
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