CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Індонезії рятувальники дістали з води 105 тіл жертв авіакатастрофи Boeing 737 авіакомпанії Lion Air в Яванському морі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авіакатастрофа в Індонезії: рятувальники дістали з води 105 тіл загиблих
Пошукову операцію продовжили на три дні
Фото: reuters.com
Влада Індонезії на 3 дні продовжила пошук жертв і другого бортового самописця, пише Reuters. Таке рішення ухвалили за результатами аналізу місця аварії, який показав, що чимало тіл досі на дні моря.
Рятувальники вже підняли з води 105 тіл жертв авіакатастрофи. Ідентифікувати вдалося поки лише 14.
Нагадаємо, на борту Boeing 737 було 189 людей. Пасажирський рейс летів з Джакарти до міста Пангкал Пінанг.
Один з бортових самописців уже знайшли і підняли на поверхню.
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04 11 2018 21:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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