Катастрофа літака в Індонезії: знайшли "чорну скриньку"

Два пасажири недільного рейсу написали в Instagram, що під час польоту були проблеми з системою кондиціонування повітря та освітленням кабіни, тому літак вирушив майже на 3 години пізніше

Співробітники національного пошуково-рятувального агентства Індонезії знайшли і підняли на поверхню один з бортових самописців пасажирського "Боїнга" авіакомпанії Lion Air, який розбився в Яванському морі 29 жовтня.

Розшифровка "чорної скриньки" повинна допомогти встановити причину катастрофи лайнера, повідомляє The Jakarta Post.

Як зазначає видання, раніше також з'являлася інформація про виявлення в морі фюзеляжу літака, але ці повідомлення не підтвердилися. Знайдений предмет виявився уламком корабля.

Раніше повідомлялось, що напередодні катастрофи пасажирського літака індонезійської авіакомпанії "Lion Air" в його бортовому обладнанні помітили несправність.

Згідно з даними FlightRadar24, впродовж перших декількох хвилин після вильоту з Денпасару (Балі) були незвичні перепади висоти та швидкості руху повітря, включаючи зниження на 875 футів за 27 секунд замість набору висоти.

Тим не менш, пілоти тримали літак на максимальній висоті 28 000 футів в порівнянні з 36 000 футів на тому ж маршруті тижнем раніше.

Генеральний директор "Lion Air" Едуард Сірат заявив журналістам, що технічну проблему на рейсі Денпасар – Джакарта вирішили "відповідно до процедури".

Два пасажири недільного рейсу написали в Instagram, що під час польоту були проблеми з системою кондиціонування повітря та освітленням кабіни, тому літак вирушив майже на 3 години пізніше.

У Джакарті інженери мали 6,5 години для перевірки літака до наступного вильоту.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак зник з радарів через 13 хвилин після зльоту, він впав у море біля острова Ява в районі провінції Західна Ява. На борту повітряного судна перебували 188 осіб.

Рятувальники стверджують, що внаслідок катастрофи літака загинули всі, хто перебував на борту.