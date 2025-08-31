Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Індонезії скасував поїздку на парад у Китаї – CNN

31 серпня 2025, 10:36
Фото з вільних джерел
У Пекіні наступного тижня відбудуться урочистості, присвячені 80-й річниці закінчення Другої світової війни.

Президент Індонезії Прабово Субіанто відмовився від запланованої поїздки до Китаю на тлі масштабних протестів, що поширилися за межі столиці Джакарти.

Про це повідомляє CNN.

Субіанто мав відвідати 3 вересня військовий парад у Пекіні з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Проте глава держави вирішив залишитися в країні, щоб особисто стежити за розвитком подій.

"Президент хоче безпосередньо стежити за ситуацією в Індонезії та шукати найкращі рішення. Він просить вибачення в китайського уряду за те, що не зміг прийняти запрошення”, — заявив прессекретар Субіанто.

Додатковою причиною скасування візиту стала підготовка до вересневої сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Масові заворушення спалахнули цього тижня в Джакарті через розмір зарплат і надбавок законодавців. Ситуація загострилася після того, як поліцейський автомобіль збив мотоцикліста.

Протести вже поширилися на кілька провінцій. У суботу демонстранти підпалили будівлі регіональних парламентів, у деяких районах поліція застосувала сльозогінний газ.

У місті Макассар (Південне Сулавесі) загинули троє людей внаслідок пожежі в будівлі парламенту. Акції протесту відбулися й на острові Балі.

Місцеві медіа повідомили про напад на будинок депутата Ахмада Сахроні, який раніше різко висловлювався проти критиків парламентських надбавок, назвавши їх “найдурнішими людьми у світі”.

Влада звинуватила соціальні мережі у поширенні дезінформації, яка нібито підживлює протести. Цього тижня уряд викликав представників TikTok і Meta, вимагаючи посилити модерацію контенту. TikTok тимчасово вимкнув функцію прямих трансляцій у країні.

Китай готується до масштабного параду

Парад у Пекіні, який Субіанто мав відвідати, стане одним з найбільших за останні роки. На ньому буде продемонстровано новітнє озброєння Китаю — від винищувачів до гіперзвукової зброї. Участь у заході підтвердили понад 20 світових лідерів, серед них — Кім Чен Ин та владімір путін.

