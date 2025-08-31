Президент Індонезії скасував поїздку на парад у Китаї – CNN
Президент Індонезії Прабово Субіанто відмовився від запланованої поїздки до Китаю на тлі масштабних протестів, що поширилися за межі столиці Джакарти.
Про це повідомляє CNN.
Субіанто мав відвідати 3 вересня військовий парад у Пекіні з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Проте глава держави вирішив залишитися в країні, щоб особисто стежити за розвитком подій.
"Президент хоче безпосередньо стежити за ситуацією в Індонезії та шукати найкращі рішення. Він просить вибачення в китайського уряду за те, що не зміг прийняти запрошення”, — заявив прессекретар Субіанто.
Додатковою причиною скасування візиту стала підготовка до вересневої сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Масові заворушення спалахнули цього тижня в Джакарті через розмір зарплат і надбавок законодавців. Ситуація загострилася після того, як поліцейський автомобіль збив мотоцикліста.
Протести вже поширилися на кілька провінцій. У суботу демонстранти підпалили будівлі регіональних парламентів, у деяких районах поліція застосувала сльозогінний газ.
У місті Макассар (Південне Сулавесі) загинули троє людей внаслідок пожежі в будівлі парламенту. Акції протесту відбулися й на острові Балі.
Місцеві медіа повідомили про напад на будинок депутата Ахмада Сахроні, який раніше різко висловлювався проти критиків парламентських надбавок, назвавши їх “найдурнішими людьми у світі”.
Влада звинуватила соціальні мережі у поширенні дезінформації, яка нібито підживлює протести. Цього тижня уряд викликав представників TikTok і Meta, вимагаючи посилити модерацію контенту. TikTok тимчасово вимкнув функцію прямих трансляцій у країні.
Китай готується до масштабного параду
Парад у Пекіні, який Субіанто мав відвідати, стане одним з найбільших за останні роки. На ньому буде продемонстровано новітнє озброєння Китаю — від винищувачів до гіперзвукової зброї. Участь у заході підтвердили понад 20 світових лідерів, серед них — Кім Чен Ин та владімір путін.