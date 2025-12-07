В Індонезії через повені загинуло понад 900 людей

Кількість загиблих в Індонезії унаслідок нещодавньої повені перевищила 900 людей, сотні людей досі вважають зниклими безвісти.

Понад 100 тис. будинків було зруйновано, коли минулого тижня над Малакською протокою утворився рідкісний і потужний циклон, який приніс зливи й зсуви в деякі райони країни. Деякі райони відрізані від зовнішнього світу, допомогу доводиться доправляти повітрям.

В Ачех-Таміанзі, одному з найбільш постраждалих районів Індонезії, люди, які вижили, розповіли, що села було повністю змито стрімкими потоками води. За словами очевидців, люди рятувалися на дахах власних будинків. Деякі сиділи там разом із дітьми протягом трьох днів без їжі й пиття. Багато віддалених районів залишаються без допомоги.

Індонезійські ЗМІ повідомили, що ув'язнених звільнили з однієї в'язниці, коли виникли побоювання, що установу буде затоплено через повінь, а офіційні особи заявили, що більше їх нема куди депортувати. Станом на неділю сухопутний доступ до двох районів – Сіболга-Сіті й Центральний Тапанулі – залишався відрізаним, допомога могла надходити туди лише повітрям і морем відповідно. У деяких районах надійшли повідомлення про пограбування супермаркетів.

Повені в Індонезії стали одним із кількох екстремальних погодних явищ, що обрушилися на Азію протягом останніх тижнів. Загальна кількість загиблих у Шрі-Ланці, Таїланді, Малайзії та В'єтнамі наблизилася до 2 тис. осіб.