Авіакатастрофа з Ту-154: серед причин Росія називає помилку пілотів
"Метою роботи урядової комісії не є встановлення причин, які спричинили цю катастрофу. Проте хочу сказати, що для організації роботи нам необхідно розуміти, що ж все-таки сталося з літаком. Сьогодні, наскільки нам відомо, основні версії не включають в себе версію терористичного акту, тому ми виходимо з того, що причинами цієї катастрофи могли б бути або технічний стан, або помилки пілотування", - заявив міністр транспорту РФ Максим Соколов, повідомляють "РИА Новости".
Зазначимо, вчора начальник служби безпеки польотів Збройних сил Росії Сергій Байнетов заявив, що російський літак Ту-154 був технічно справний.
Нагадаємо, 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.
Рятувальникам поки не вдалося виявити живих в районі падіння літака Ту-154 в акваторії Сочі.
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