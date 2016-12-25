Російський літак з 91 людиною впав у Чорне море: на борту військові, артисти, преса
У МНС РФ підтвердили виявлення місця падіння літака Ту-154 в Чорному морі, - повідомляє ТАСС з посиланням на російське МНС.
"В 5,5 км від берегової лінії знайдена масляниста пляма. У 1,5 км від берега — фрагменти лайнера, зокрема, стійка шасі. В акваторії Чорного моря виявлені особисті речі пасажирів літака", — повідомили в прес-службі Південного регіонального центру МНС РФ.
У російському Міноборони повідомили, що на борту було 92 людини. А саме — 84 пасажири і 8 членів екіпажу.
Серед них — 9 журналістів російських ЗМІ, військовослужбовці Збройних сил РФ, а також артисти ансамблю імені Александрова, які мали привітати з Новим Роком російських військових у Сирії.
Зокрема, серез пасажирів були три співробітника російського "Первого канала", і три співробітника телеканала "Звезда", і три співробітника телеканалу НТВ.
Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.
Джерело в екстрених службах РФ повідомило "Інтерфаксу", що шансів врятувались у людей на борту майже не було.
Нагадаємо, 12 грудня російський літак Іл-18, що належав одній з силових структур, розбився під Тіксі (Якутія). На борту перебувало 32 особи.
Напередодні в Індонезії в провінції Папуа розбився військовий транспортний літак "Локхід C-130 Геркулес".
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