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Авіакомпанія Гонконгу знову помилково продала квитки в десять разів дешевше

Авіакомпанія не буде анулювати квитки
У Гонконгу місцева авіакомпанія Cathay Pacific через помилку на сайті випадково продала квитки на авіарейс у десять разів дешевше від їх реальної вартості.
Авіакомпанія Гонконгу знову помилково продала квитки в десять разів дешевше Фото: Bloomberg

Через несправності в системі бронювання на сайті квитки з Лісабона в Гонконг і назад з пересадкою в Лондоні, що коштують близько $16 000 (449 тис. грн), продавалися за ціною $1512 (42 384 грн), інформує BBC.

Вони не будуть анулювати квитки, і пасажири зможуть ними скористатися, хоча й придбали їх за такою низькою ціною, відзначили в авіакомпанії.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості привітати вас на борту, щоб ви скористалися нашими послугами преміум-класу", - повідомили в офіційній заяві компанії.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у цієї авіакомпанії. Кілька тижнів тому пасажири змогли придбати на її сайті квитки з В'єтнаму до США за ціною $675 доларів (18 921 грн) замість $16 000.

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15 01 2019 11:14
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