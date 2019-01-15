Авіакомпанія Гонконгу знову помилково продала квитки в десять разів дешевше
Через несправності в системі бронювання на сайті квитки з Лісабона в Гонконг і назад з пересадкою в Лондоні, що коштують близько $16 000 (449 тис. грн), продавалися за ціною $1512 (42 384 грн), інформує BBC.
Вони не будуть анулювати квитки, і пасажири зможуть ними скористатися, хоча й придбали їх за такою низькою ціною, відзначили в авіакомпанії.
"Ми з нетерпінням чекаємо можливості привітати вас на борту, щоб ви скористалися нашими послугами преміум-класу", - повідомили в офіційній заяві компанії.
Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у цієї авіакомпанії. Кілька тижнів тому пасажири змогли придбати на її сайті квитки з В'єтнаму до США за ціною $675 доларів (18 921 грн) замість $16 000.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?