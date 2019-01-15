Авіакомпанія Гонконгу знову помилково продала квитки в десять разів дешевше

У Гонконгу місцева авіакомпанія Cathay Pacific через помилку на сайті випадково продала квитки на авіарейс у десять разів дешевше від їх реальної вартості.

Через несправності в системі бронювання на сайті квитки з Лісабона в Гонконг і назад з пересадкою в Лондоні, що коштують близько $16 000 (449 тис. грн), продавалися за ціною $1512 (42 384 грн), інформує BBC.

Вони не будуть анулювати квитки, і пасажири зможуть ними скористатися, хоча й придбали їх за такою низькою ціною, відзначили в авіакомпанії.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості привітати вас на борту, щоб ви скористалися нашими послугами преміум-класу", - повідомили в офіційній заяві компанії.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у цієї авіакомпанії. Кілька тижнів тому пасажири змогли придбати на її сайті квитки з В'єтнаму до США за ціною $675 доларів (18 921 грн) замість $16 000.