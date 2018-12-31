Австралієць помітив, як десяток очеретяних жаб їхали на триметровому пітоні
"Тисячі жаб намагалися знайти, куди тікати.... а потім я побачив нашого місцевого пітона Монті, на спині якого примостилася групка пасажирів", - сказав Мок, повідомляє BBC.
Та додав, що пітон Монті - "частий гість на його ділянці", і він його добре знає.
"Він (пітон - ред.) полюбляє проводити час біля нашого басейну і лякає мою дружину, коли вона виходить вішати білизну", - розповів Мок.
68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out - hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5— Andrew Mock (@MrMeMock) 30 декабря 2018 г.
Як зазначає BBC, очеретяні жаби є отруйними, вони виділяють смертельний токсин, який може вбити навіть велику змію, ящірку або крокодила. Тому те, що пітон не намагався з'їсти своїх попутників, видання назвало «розумним вчинком».
Допис уже зібрав понад 4 тисяч ретвітів і близько 12 тисяч лайків.
"Коли в Кунунуррі немає Uber (служба таксі - ред.), ти користуєшся тим, що є", - написав користувач mstevo у Twitter.
Прокоментувала фото також біологиня Джоді Роулі, яка зазначила, що жаби намагалися спарюватися зі змією - "Іноді самців жаб трохи заносить", передало BBC.
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