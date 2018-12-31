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Австралієць помітив, як десяток очеретяних жаб їхали на триметровому пітоні

"Тисячі жаб намагалися знайти, куди тікати.... а потім я побачив нашого місцевого пітона Монті, на спині якого примостилася групка пасажирів"
Мок розповів BBC, що вийшов на вулицю після сильної зливи - озеро виходило зі свої берегів, а жаби, які жили біля нього, намагалися врятуватися.
Австралієць помітив, як десяток очеретяних жаб їхали на триметровому пітоні австрія

"Тисячі жаб намагалися знайти, куди тікати.... а потім я побачив нашого місцевого пітона Монті, на спині якого примостилася групка пасажирів", - сказав Мок, повідомляє BBC.

Та додав, що пітон Монті - "частий гість на його ділянці", і він його добре знає.

"Він (пітон - ред.) полюбляє проводити час біля нашого басейну і лякає мою дружину, коли вона виходить вішати білизну", - розповів Мок.

 

Як зазначає BBC, очеретяні жаби є отруйними, вони виділяють смертельний токсин, який може вбити навіть велику змію, ящірку або крокодила. Тому те, що пітон не намагався з'їсти своїх попутників, видання назвало «розумним вчинком».

Допис уже зібрав понад 4 тисяч ретвітів і близько 12 тисяч лайків.

"Коли в Кунунуррі немає Uber (служба таксі - ред.), ти користуєшся тим, що є", - написав користувач mstevo у Twitter.

Прокоментувала фото також біологиня Джоді Роулі, яка зазначила, що жаби намагалися спарюватися зі змією - "Іноді самців жаб трохи заносить", передало BBC.

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31 12 2018 22:19
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