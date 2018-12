Австралієць помітив, як десяток очеретяних жаб їхали на триметровому пітоні

"Тисячі жаб намагалися знайти, куди тікати.... а потім я побачив нашого місцевого пітона Монті, на спині якого примостилася групка пасажирів", - сказав Мок, повідомляє BBC.

Та додав, що пітон Монті - "частий гість на його ділянці", і він його добре знає.

"Він (пітон - ред.) полюбляє проводити час біля нашого басейну і лякає мою дружину, коли вона виходить вішати білизну", - розповів Мок.

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out - hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5