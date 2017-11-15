Австралійці на референдумі підтримали гей-шлюби

На історичному референдумі в Австралії більшість людей проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів.

Голосування поштою, яке не має зобов'язальної сили, показало, що 61,6% людей вважають, що слід дозволити одностатеві пари, інформує ВВС.

Прихильники такого кроку вийшли на вулиці із веселковими прапорами, співами й танцями, аби відсвяткувати результат референдуму.

У середу в сенат внесли законопроект про зміни у чинне законодавство. Тепер депутати обговорюватимуть поправки до нього. Прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбулл заявив, що його уряд сподівається на ухвалення закону в парламенті до Різдва.

"Мільйони [австралійці] сказали своє слово і проголосували переважною більшістю за рівноправність шлюбів", - заявив Тернбулл після оголошення результату.

"Так, вони проголосували за справедливість, за відданість, за любов", - додав він.

Голосування шляхом поштового опитування призначили після тривалих і запеклих дебатів про зміни до закону про шлюб в Австралії. В опитуванні, яке тривало вісім тижнів, взяли участь понад 12,7 млн. людей. Це близько 79,5% виборців.

Питання було сформульоване так: "Чи слід змінити закон про шлюб, дозволивши одностатевим парам одружуватися?"

Кампанія "Так" стверджувала, що ця дискусія - про рівність. Кампанія "Ні" зосередилася на визначенні поняття сім'я та озвучувала занепокоєння, як у школі подаватимуть, наприклад, такі питання як стать.

Австралійське бюро статистики оголосило, що за підтримку одностатевих шлюбів проголосувало 7,8 мільйона людей, проти - близько 4,9 мільйона.

Нагадаємо, що парламент Мальти в середу, 12 липня, проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів в країні.