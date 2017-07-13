Мальта узаконила одностатеві шлюби

Слова "чоловік" і "дружина" замінені на нейтральні за ознакою статі

Парламент Мальти в середу, 12 липня, проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів в країні.

Так, депутати погодилися внести зміни в шлюбне законодавство Мальти, замінивши слова "чоловік" і "дружина" на нейтральні за ознакою статі, повідомляє BBC.

Також слова "мати" і "батько" в законодавстві замінили на "батька, що народив дитину" і "батька, який не народжував".

Як зазначає видання, незважаючи на опір католицької церкви, тільки один з 67 членів парламенту Мальти проголосував проти цих поправок.

"Це історичні голоси. Це показує, що наша демократія і суспільство дозріли рівня зрілості, і тепер ми можемо сказати, що ми всі рівні", - заявив після голосування прем'єр-міністр країни Жозе Маскат, який виконав свою обіцянку.

Нагадаємо, що Федеральна рада Німеччини (Бундесрат) підтримала законопроект, що передбачає повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів.