Мальта узаконила одностатеві шлюби
Так, депутати погодилися внести зміни в шлюбне законодавство Мальти, замінивши слова "чоловік" і "дружина" на нейтральні за ознакою статі, повідомляє BBC.
Також слова "мати" і "батько" в законодавстві замінили на "батька, що народив дитину" і "батька, який не народжував".
Як зазначає видання, незважаючи на опір католицької церкви, тільки один з 67 членів парламенту Мальти проголосував проти цих поправок.
"Це історичні голоси. Це показує, що наша демократія і суспільство дозріли рівня зрілості, і тепер ми можемо сказати, що ми всі рівні", - заявив після голосування прем'єр-міністр країни Жозе Маскат, який виконав свою обіцянку.
Нагадаємо, що Федеральна рада Німеччини (Бундесрат) підтримала законопроект, що передбачає повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа