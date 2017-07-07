Німецький Бундесрат схвалив одностатеві шлюби
Таким чином, перші шлюби між гомосексуалами можуть бути укладені, починаючи з 1 жовтня, повідомляє DW.
Законопроект ухвалили 30 червня під час голосування в Бундестазі. Тоді "за" висловилися 393 депутати з 623, які взяли участь у голосуванні. За кілька днів до голосування канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що депутати блоку ХДС/ХСС мають керуватися власним сумлінням при голосуванні з цього питання, а не відповідно до позиції фракції.
Раніше кілька німецьких партій – Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Вільна демократична партія (ВДП) та Зелені – назвали дозвіл укладати шлюб гомосексуальним парам однією з умов можливого створення нової правлячої коаліції після парламентських виборів у вересні 2017 року.
Одностатеві партнерства реєструють у Німеччині з 2001 року. Свої стосунки до 2017 року таким чином оформили 34 тис. гомосексуальних пар. Учасники таких зареєстрованих партнерств мали менше прав, ніж чоловік і жінка, які уклали гетеросексуальний шлюб. Зокрема, вони не користувалися пільгами під час оподаткування, передбаченими в Німеччині для осіб, які перебувають у шлюбі, та не могли всиновлювати дітей.
За даними соцопитувань, більшість громадян Німеччини підтримують одностатеві шлюби.
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