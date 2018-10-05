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Авто провалилося в яму у центрі Києва
Mini Cooper сфотографували на вул. Пушкінській
Фото: користувача соцмережі Катерини Гончарової
Передня частина авто повністю перебуває під землею. Наразі ділянка навколо автомобіля огороджена обмежувальними стрічками.
Нагадаємо, що у Києві на повороті з вулиці Уманської до будинку на Чоколівському бульварі, 42а, під авто провалився асфальт.
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10 05 2018 11:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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