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Автомобіль врізався в огорожу парламенту Британії

За даними поліції, декілька пішоходів отримали поранення
Поліція затримала чоловіка, який на автомобілі врізався в огорожу біля парламенту Британії.
Автомобіль врізався в огорожу парламенту Британії Фото: independent.co.uk

"Сьогодні о 7.37 автомобіль врізався в огорожу біля будівлі парламенту. Офіцери затримали водія автомобіля на місці події", - заявили у Скотланд-Ярді, повідомляє The Independent.

Крім того, за даними поліції, декілька пішоходів отримали поранення.

Правоохоронці перекрили декілька вулиць в районі парламентської площі. На місці інциденту тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в східній частині Лондона сталася перестрілка між поліцією і групою людей у масках.

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14 08 2018 11:24
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