Автомобіль врізався в огорожу парламенту Британії За даними поліції, декілька пішоходів отримали поранення

Поліція затримала чоловіка, який на автомобілі врізався в огорожу біля парламенту Британії.

Фото: independent.co.uk

"Сьогодні о 7.37 автомобіль врізався в огорожу біля будівлі парламенту. Офіцери затримали водія автомобіля на місці події", - заявили у Скотланд-Ярді, повідомляє The Independent. Крім того, за даними поліції, декілька пішоходів отримали поранення. Правоохоронці перекрили декілька вулиць в районі парламентської площі. На місці інциденту тривають слідчі дії. Нагадаємо, що в східній частині Лондона сталася перестрілка між поліцією і групою людей у масках.

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