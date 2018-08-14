CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція затримала чоловіка, який на автомобілі врізався в огорожу біля парламенту Британії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Автомобіль врізався в огорожу парламенту Британії
За даними поліції, декілька пішоходів отримали поранення
Фото: independent.co.uk
"Сьогодні о 7.37 автомобіль врізався в огорожу біля будівлі парламенту. Офіцери затримали водія автомобіля на місці події", - заявили у Скотланд-Ярді, повідомляє The Independent.
Крім того, за даними поліції, декілька пішоходів отримали поранення.
Правоохоронці перекрили декілька вулиць в районі парламентської площі. На місці інциденту тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що в східній частині Лондона сталася перестрілка між поліцією і групою людей у масках.
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