Автомобіль, який перебуває в розшуку Інтерполу, виявлено на Волині, - Держприкордонслужба

Прикордонники припинили три спроби незаконного переміщення автомобілів через кордон України.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Прикордонники Луцького загону виявили автомобіль "Ауді", який був у міжнародному розшуку. Під час перевірки транспортного засобу білоруської реєстрації, який прямував в Україну через пункт пропуску "Городище", спрацювала база даних Інтерполу.

Прикордонники встановили, що автомобіль числиться як викрадений. За даним фактом поінформовано представників Нацполіції.

Ще дві машини, які намагалися перемістити через державний кордон за підробленими дорученнями на право керування, виявили вчора в пункті пропуску "Лужанка" прикордонники Мукачівського загону. У ході перевірки транспортних засобів марки "Фольксваген" чеської реєстрації прикордонники встановили, що нотаріально завірені документи містять ознаки підробки. Автомобілі передали представникам митниці.

Нагадаємо, Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції викрив групу колег-поліцейських, які організували схему легалізації та продажу викрадених автомобілів.