НБУ відніс банк "Фортуна" до неплатоспроможних

Національний банк 26 січня визнав неплатоспроможним київський Фортуна-банк.

Банк не зміг забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу до 1 січня, - повідомляють на сайті регулятора.

"91% (2 167 осіб) усіх вкладників АТ "Фортуна-банк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 96 млн грн", - сказано в повідомленні.

Основним власником Фортуна-банку числиться мати голови його наглядової ради Сергія Тищенка Матрона Тищенко.

Бізнесмен Сергій Тищенко широку популярність здобув восени 2014 року, коли державне підприємство "Укртранснафтопродукт" передало його компанії "Укройлпродукт" нафтопродукти з нафтобаз Сергія Курченка, конфісковані в рамках кримінальної справи.

Раніше правління Національного банку України від 19 січня 2017 прийняло рішення про віднесення ВАТ "Банк Народний капітал" до категорії неплатоспроможних.