НБУ відніс банк "Фортуна" до неплатоспроможних
Банк не зміг забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу до 1 січня, - повідомляють на сайті регулятора.
"91% (2 167 осіб) усіх вкладників АТ "Фортуна-банк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 96 млн грн", - сказано в повідомленні.
Основним власником Фортуна-банку числиться мати голови його наглядової ради Сергія Тищенка Матрона Тищенко.
Бізнесмен Сергій Тищенко широку популярність здобув восени 2014 року, коли державне підприємство "Укртранснафтопродукт" передало його компанії "Укройлпродукт" нафтопродукти з нафтобаз Сергія Курченка, конфісковані в рамках кримінальної справи.
Раніше правління Національного банку України від 19 січня 2017 прийняло рішення про віднесення ВАТ "Банк Народний капітал" до категорії неплатоспроможних.
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