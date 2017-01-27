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НБУ відніс банк "Фортуна" до неплатоспроможних

Фінустанову контролював бізнесмен Сергій Тищенко
Національний банк 26 січня визнав неплатоспроможним київський Фортуна-банк.
НБУ відніс банк "Фортуна" до неплатоспроможних Фото:i.lb.ua

Банк не зміг забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу до 1 січня, - повідомляють на сайті регулятора.

"91% (2 167 осіб) усіх вкладників АТ "Фортуна-банк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 96 млн грн", - сказано в повідомленні.

Основним власником Фортуна-банку числиться мати голови його наглядової ради Сергія Тищенка Матрона Тищенко.

Бізнесмен Сергій Тищенко широку популярність здобув восени 2014 року, коли державне підприємство "Укртранснафтопродукт" передало його компанії "Укройлпродукт" нафтопродукти з нафтобаз Сергія Курченка, конфісковані в рамках кримінальної справи.

Раніше правління Національного банку України від 19 січня 2017 прийняло рішення про віднесення ВАТ "Банк Народний капітал" до категорії неплатоспроможних.

 
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27 01 2017 10:07
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