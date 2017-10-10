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Барселона залишиться в Прімері в разі незалежності Каталонії

Каталонці продовжать грати в Ла Лізі та Кубку Іспанії
Каталонська Барселона продовжить виступ у чемпіонаті й Кубку Іспанії, навіть якщо Каталонія проголосить незалежність від Іспанії.
Барселона залишиться в Прімері в разі незалежності Каталонії Фото: espanarusa.com

Про це повідомляє каталонське видання El Mundo Deportivo з посиланням на свої джерела в клубі.

"У будь-якому випадку, Барселона продовжить грати в Прімері та Кубку Іспанії - турнірах, де вона зареєстрована як член Каталонської футбольної федерації (КФФ), яка входить до Королівської федерації футболу Іспанії (КФФІ). КФФ не збирається відділятися від КФФІ, що б не вирішив президент Каталонії Карлес Пучдемон", - пише El Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що футбольний клуб Барселона готовий знятися з чемпіонату Іспанії через конфлікт з державною владою щодо референдуму про незалежність Каталонії.

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10 10 2017 21:57
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