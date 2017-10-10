СПОРТ НОВИНИКаталонська Барселона продовжить виступ у чемпіонаті й Кубку Іспанії, навіть якщо Каталонія проголосить незалежність від Іспанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Барселона залишиться в Прімері в разі незалежності Каталонії
Каталонці продовжать грати в Ла Лізі та Кубку Іспанії
Фото: espanarusa.com
Про це повідомляє каталонське видання El Mundo Deportivo з посиланням на свої джерела в клубі.
"У будь-якому випадку, Барселона продовжить грати в Прімері та Кубку Іспанії - турнірах, де вона зареєстрована як член Каталонської футбольної федерації (КФФ), яка входить до Королівської федерації футболу Іспанії (КФФІ). КФФ не збирається відділятися від КФФІ, що б не вирішив президент Каталонії Карлес Пучдемон", - пише El Mundo Deportivo.
Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що футбольний клуб Барселона готовий знятися з чемпіонату Іспанії через конфлікт з державною владою щодо референдуму про незалежність Каталонії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 10 2017 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф