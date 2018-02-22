Баски-сепаратисти планують розпустити ЕТА

У минулому році угруповання початку роззброєння

Баскське сепаратистське угруповання ЕТА (Euskadi Ta Askatasuna, "Країна басків і свобода") може припинити існування

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на іспанські ЗМІ.

Влітку 2018 року члени ЕТА голосуватимуть з цього приводу. Якщо більшість членів проголосують за розформування, то організація припинить своє існування.

Крім того, баскські сепаратисти планують офіційно вибачитися перед близькими загиблих і постраждалих від їх діяльності. Стверджується, що ЕТА також оприлюднить відомості про злочини, які досі не розкриті. За словами представників організації, вони мають намір зосередитися на політичному врегулюванні конфліктів.

Угруповання протягом десятиліть вело боротьбу на території Іспанії і Франції за створення окремої баскської держави по обидва боки Піренейських гір. За цей час бойовики ЕТА вбили близько 850 осіб. Першою відомою жертвою організації став голова таємної франкістської поліції Мелітон Мансанас, якого застрелили в 1968 році в баскському порту Сан-Себастьян. Загалом в результаті терактів, організованих ЕТА, загинуло понад 800 осіб.

У січні 2011 року ЕТА оголосила про відмову від насильства і постійне перемир'я з урядами обох держав, але Мадрид відмовився вести з нею переговори.

Організація ЕТА була заснована в 1959 році басками, які вважали свою політику і культуру придушеними іспанським диктатором Франсіско Франко. За час збройної боротьби за право заснувати свою власну державу на півночі Іспанії та південному заході Франції були вбиті понад 800 людей.

Роззброєння ETA (Euskadi Ta Askatasuna, в перекладі – "Країна басків і свобода") завершує епоху політичного насильства, яке впродовж десятиліть загрожувало всій Західній Європі.

ETA була класифікована як терористична організація владою Іспанії, Великої Британії, Франції, Європейського союзу та США.