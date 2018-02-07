Бельгійці стали більше інвестувати в Україну, - посол

За словами посла, в Україну заходять і нові інвестори

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгії в Україні Люк Якобс розповів, що бельгійські інвестори збільшують частку своїх інвестицій в Україні.

"Стверджую, що бельгійські інвестори збільшують частку своїх інвестицій, і навіть заходять нові інвестори", - повідомив він в інтерв'ю "Укрінформу".

Посол також додав, що важкий період із безпековою ситуацією та пониженою економічною активністю в Україні не сприяв розвитку бельгійських компаній, проте нині відновлюється економіка, і можна спостерігати за певною стабільністю в країні.

"Важкий період із безпековою ситуацією та пониженою економічною активністю не сприяли розвитку наших компаній. Однак нині, коли економіка відновлюється, коли ми спостерігаємо певну стабільність, відбувається відновлення економічної активності, яка допомагає нашим компаніям утриматися на плаву, зокрема на рівні інвестицій та у сфері комерції. Це обнадіює", - додав посол.

Нагадаємо, що іноземні інвестори активно цікавляться підприємствами, які Фонд держмайна виставив на приватизацію цього року.