Bellingcat опублікував докази російського походження "Бука", що збив МН-17 в 2014 році

Так, експерти виявили в соціальній мережі нову фотографію ЗРК "Бук 332", зроблену російським механіком, імовірно, навесні 2013 року. Фото підтверджує, що машина була приписана до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади (військова частина 32406). Це остання відома фотографія "Бука" перед передислокацією ЗРК з Росії в Україну.

В мережу фото потрапило тільки в лютому 2015 року. Фахівці стверджують, що доказом того, що це саме той "Бук", який збив літак, служать білі цифри номера, позначки габариту навантаження і транспортні марки, - йдеться в доповіді організації.

"Вони знаходяться в тому ж місці, що і на фотографіях і відео "Бука 332", коли він був у Росії в червні 2014 року і в Україні в липні 2014 року", - йдеться в доповіді.

Фото:bellingcat.com

Ця фотографія є останнім виявленим зображенням "Бука 332", яке показує його неясне позначення і транспортне маркування перед конвоєм в червні 2014 року, коли була позначена середня цифра його позначення.

На фото зображений чоловік на фоні ЗРК "Бук 332", ззаду - рожевий контейнер для перевезення ракети 3М8 ЗРК "Коло". Згідно з повідомленням, фотографія з механіком була зроблена на транспортному дворі 53-ї бригади.

Підтверджує це інший знімок, опублікований невідомим курсантом в серпні 2014 року, на якому зображений той же рожевий ракетний контейнер і "Бук 332". Геотеги підтверджують, що фото зроблено у дворі 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова, недалеко від Курська.

Фото:bellingcat.com