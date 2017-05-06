Bellingcat опублікував докази російського походження "Бука", що збив МН-17 в 2014 році
Так, експерти виявили в соціальній мережі нову фотографію ЗРК "Бук 332", зроблену російським механіком, імовірно, навесні 2013 року. Фото підтверджує, що машина була приписана до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади (військова частина 32406). Це остання відома фотографія "Бука" перед передислокацією ЗРК з Росії в Україну.
В мережу фото потрапило тільки в лютому 2015 року. Фахівці стверджують, що доказом того, що це саме той "Бук", який збив літак, служать білі цифри номера, позначки габариту навантаження і транспортні марки, - йдеться в доповіді організації.
"Вони знаходяться в тому ж місці, що і на фотографіях і відео "Бука 332", коли він був у Росії в червні 2014 року і в Україні в липні 2014 року", - йдеться в доповіді.
Фото:bellingcat.com
Ця фотографія є останнім виявленим зображенням "Бука 332", яке показує його неясне позначення і транспортне маркування перед конвоєм в червні 2014 року, коли була позначена середня цифра його позначення.
На фото зображений чоловік на фоні ЗРК "Бук 332", ззаду - рожевий контейнер для перевезення ракети 3М8 ЗРК "Коло". Згідно з повідомленням, фотографія з механіком була зроблена на транспортному дворі 53-ї бригади.
Підтверджує це інший знімок, опублікований невідомим курсантом в серпні 2014 року, на якому зображений той же рожевий ракетний контейнер і "Бук 332". Геотеги підтверджують, що фото зроблено у дворі 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова, недалеко від Курська.
Фото:bellingcat.com
Геолокацію фотографії авторам доповіді вдалося підтвердити завдяки супутниковим знімкам. Встановлено, що людина на знімку займається ремонтом військової техніки, зокрема ремонтом "Бук-М1". Механік пояснив, що був у багатьох містах Росії в силу специфіки своєї роботи. Він підтвердив, що точно був у Курську в 2013 році і, можливо, в 2014 році.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.
За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа