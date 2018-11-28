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"Беремо під свій контроль": націоналісти знову прийшли до ТРЦ Ocean Plaza

Ситуація в будівлі торгового центру напружена
У середу члени націоналістичної організації "Сокіл" знову прийшли до київського ТРЦ Ocean Plaza - в даний час близько 200 людей у чорному одязі з прапорами своєї організації знаходяться всередині магазину.
"Беремо під свій контроль": націоналісти знову прийшли до ТРЦ Ocean Plaza Фото: vesti-ukr.com/kiev

"Ми беремо Ocean Plaza під свій контроль", - заявили протестувальники.

Націоналісти вимагають закрити ТРЦ, який, за їх даними, належить російським бізнесменам. "Ми вимагаємо припинити фінансування тероризму та вбивства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через цей торговий центр", - кажуть вони. "Геть російський бізнес з України", - скандують націоналісти.


Фото: vesti-ukr.com/kiev

Близько 12:30 до ТРЦ прибуло кілька десятків правоохоронців. Поліцейські оточили протестувальників, після чого почали виводити з торгового центру. Була спроба бійки, проте копи оперативно її відвернули. В даний час всередині приміщення залишається велика кількість протестуючих націоналістів.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності в Києві поліція застосувала газ і затримала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок. Серед постраждалих адвокат Масі Найєм.

Незабаром ресторан швидкого харчування KFC в Будинку профспілок у Києві повідомив про тимчасове закриття.

 

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28 11 2018 13:58
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