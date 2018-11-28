"Беремо під свій контроль": націоналісти знову прийшли до ТРЦ Ocean Plaza
"Ми беремо Ocean Plaza під свій контроль", - заявили протестувальники.
Націоналісти вимагають закрити ТРЦ, який, за їх даними, належить російським бізнесменам. "Ми вимагаємо припинити фінансування тероризму та вбивства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через цей торговий центр", - кажуть вони. "Геть російський бізнес з України", - скандують націоналісти.
Фото: vesti-ukr.com/kiev
Близько 12:30 до ТРЦ прибуло кілька десятків правоохоронців. Поліцейські оточили протестувальників, після чого почали виводити з торгового центру. Була спроба бійки, проте копи оперативно її відвернули. В даний час всередині приміщення залишається велика кількість протестуючих націоналістів.
Нагадаємо, на Майдані Незалежності в Києві поліція застосувала газ і затримала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок. Серед постраждалих адвокат Масі Найєм.
Незабаром ресторан швидкого харчування KFC в Будинку профспілок у Києві повідомив про тимчасове закриття.
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