Берлін не може змиритися з тим, що відбувається в Туреччині, - Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана в переслідуванні опозиції.

За словами Штайнмаєра, Ердоган намагається "перекроїти країну під себе". Також президент ФРН зазначив, що в Туреччині стали частішими переслідування, ув'язнення та примушування до мовчазності "залишків критики та опозиції".

Крім того, президент Німеччини підкреслив, що Берлін "не може змиритися" з тим, що відбувається в Туреччині.

Через переслідування в Туреччині Штайнмаєр вважає переорієнтацію курсу Берліна щодо Анкари правильним кроком.

"З тим, що відбувається в Туреччині, ми не можемо змиритися - це питання самоповаги для Німеччини", - сказав Штайнмаєр в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Штайнмаєр також схвально відгукнувся на відкритого листа від імені німецького уряду до турків у Німеччині, який опублікував голова МЗС ФРН Зігмар Габріель. У цьому листі міністр пояснив, чому Берлін змінив політику щодо Анкари.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель перервав відпустку і повернувся в Берлін у зв'язку з новим різким погіршенням двосторонніх відносин з Туреччиною, спровокованим арештом німецького активіста-правозахисника Петера Штойдтнера.

Раніше уряд ФРН засудив арешт Петера Штойдтнера та інших активістів-правозахисників у Туреччині і тепер вимагає якнайшвидше звільнити їх.

Петер Штойдтнер разом з керівничкою турецького відділення Amnesty International (AI) Іділ Есер і ще чотирма правозахисниками за рішенням суду перебуватимуть під вартою до закінчення слідства. Їх затримали 5 липня в Стамбулі під час семінару під назвою "Цифрова безпека і інформаційний менеджмент". Правозахисникам інкримінують підтримку неназваної терористичної організації.