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Білорусь презентувала свій перший електромобіль

Потужність двигуна становить 60 кВт
Національна академія наук Білорусі презентувала перший білоруський електромобіль.
Білорусь презентувала свій перший електромобіль Фото: belta.by

Розробники заявляють, що автомобіль проектується під міські умови. Потужність двигуна становить 60 кВт - близько 80 л.с. Максимальна швидкість - 110 км / год. Час розгону до 100 км / год поки не визначено, повідомляє БЕЛТА.

Накопичувач електроенергії автомобіля можна заряджати як від звичайної електричної розетки, так і від спеціального зарядного пристрою. Якщо напруга 220 Вт, то він заряджається за шість годин.

Експериментальний зразок електромобіля створений на базі серійної машини GeelySC7 білоруської збірки. Як заявляють розробники, його наявність дозволить відпрацювати оптимальні компонувальні рішення в частині електрокомпонентов, уточнити їх характеристики і приступити до створення повноцінного дослідного зразка, прийняття рішень по освоєнню його виробництва в республіці.

Нагадаємо, що одна з найбільш відомих компаній світу Tesla заявила про рекордні збитки у другому кварталі 2017 року, які, втім, не завадили збільшити виручку в два рази.

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23 08 2017 10:37
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