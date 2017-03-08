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У Tesla зафіксували рекордні збитки

Однак акції компанії на біржі виросли майже на 10%
Одна з найбільш відомих компаній світу Tesla заявила про рекордні збитки у другому кварталі 2017 року, які, втім, не завадили збільшити виручку в два рази.
У Tesla зафіксували рекордні збитки Tesla Model S. Фото: Flickr.com/Al Abut

В результаті акції компанії на біржі виросли майже на 10%. Про це пише Recode.

Чистий збиток компанії Ілона Маска з квітня по червень склав 335 мільйонів доларів. За аналогічний період минулого року - 293,2.

При цьому виручка значно зросла. Вона піднялася до 2,8 мільярда доларів, що майже вдвічі більше минулорічного результату. Це перевищило прогнози експертів - близько 2,5 мільярда.

Нагадаємо, компанія Tesla розпочала продаж свого першого бюджетного електромобіля Model 3, зарядка акумулятора якого розрахована на 345 кілометрів.

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03 08 2017 16:56
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