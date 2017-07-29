Партія бюджетного варіанту електромобіля Tesla вже поступила в продаж

Глава компанії Ілон Маск вже передав покупцям на заводі в Каліфорнії перші 30 автомобілів, інформує DW.

Він повідомив, що Tesla отримала вже більше півмільйона передзамовлень на нову модель.

Вартість базової версії Model 3, зарядка акумулятора якої розрахована на 345 кілометрів шляху, складе $35 тисяч. Це в 2-4 рази дешевше ніж перші дві моделі Tesla - Model S і кросовер Model X.

За доплату в $9 тисяч можна отримати більш потужну батарею, якої вистачить на 499 кілометрів. Електромобіль розганяється до 96,5 км/год за 5,6 секунд, а максимальна швидкість базової моделі складає 209 км/год. Маск пообіцяв, що з часом усі автомобілі Model 3 будуть оснащені функцією автопілота.