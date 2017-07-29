Партія бюджетного варіанту електромобіля Tesla вже поступила в продаж
Глава компанії Ілон Маск вже передав покупцям на заводі в Каліфорнії перші 30 автомобілів, інформує DW.
Він повідомив, що Tesla отримала вже більше півмільйона передзамовлень на нову модель.
S, 3, X on a bridge pic.twitter.com/2E57xqkTVY— Tesla (@TeslaMotors) 29 липня 2017 р.
Вартість базової версії Model 3, зарядка акумулятора якої розрахована на 345 кілометрів шляху, складе $35 тисяч. Це в 2-4 рази дешевше ніж перші дві моделі Tesla - Model S і кросовер Model X.
За доплату в $9 тисяч можна отримати більш потужну батарею, якої вистачить на 499 кілометрів. Електромобіль розганяється до 96,5 км/год за 5,6 секунд, а максимальна швидкість базової моделі складає 209 км/год. Маск пообіцяв, що з часом усі автомобілі Model 3 будуть оснащені функцією автопілота.
Нагадаємо, швидкісні зарядки електромобілів Тесла – Tesla Supercharger – в перспективі отримають новий зарядний пристрій потужністю понад 350 кВт.
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