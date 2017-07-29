Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Партія бюджетного варіанту електромобіля Tesla вже поступила в продаж

Tesla отримала вже більше півмільйона передзамовлень на нову модель
Компанія Tesla розпочала продаж свого першого бюджетного електромобіля Model 3, зарядка акумулятора якого розрахована на 345 кілометрів.
Партія бюджетного варіанту електромобіля Tesla вже поступила в продаж Фото: Bloomberg

Глава компанії Ілон Маск вже передав покупцям на заводі в Каліфорнії перші 30 автомобілів, інформує DW.

Він повідомив, що Tesla отримала вже більше півмільйона передзамовлень на нову модель.

 

 

 

Вартість базової версії Model 3, зарядка акумулятора якої розрахована на 345 кілометрів шляху, складе $35 тисяч. Це в 2-4 рази дешевше ніж перші дві моделі Tesla - Model S і кросовер Model X.

За доплату в $9 тисяч можна отримати більш потужну батарею, якої вистачить на 499 кілометрів. Електромобіль розганяється до 96,5 км/год за 5,6 секунд, а максимальна швидкість базової моделі складає 209 км/год. Маск пообіцяв, що з часом усі автомобілі Model 3 будуть оснащені функцією автопілота.

Нагадаємо, швидкісні зарядки електромобілів Тесла – Tesla Supercharger – в перспективі отримають новий зарядний пристрій потужністю понад 350 кВт.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 07 2017 13:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.