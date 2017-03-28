Білоруський суд постановив депортувати двох затриманих на мітингах українців
"Під час протестних акцій у Мінську затримали трьох громадян України. Одного з них притягнуто до адміністративної відповідальності і заарештовано на 15 діб. Щодо двох інших суд ухвалив рішення депортувати їх в Україну", - повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, інформують "Українські новини".
Також Кирилич повідомив, що зараз затримані перебувають в центрі ізоляції правопорушників у Мінську.
Посольство України звернулося з нотою до МЗС Білорусі з проханням сприяти наданню дозволу співробітникові консульства відвідати затриманих. Причини затримання українців кваліфікують як "дрібне хуліганство" і "непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи державного органу під час виконання ним службових обов'язків".
Нагадаємо, 25 березня в Білорусі відзначають День Волі. У цей день в Мінську, а також інших містах пройшли акції, хоча міська влада не дала на це дозволу. Співробітники ОМОН оточили активістів, розбили їх на групи і масово затримували, із застосуванням сили. Кілька десятків журналістів, зокрема іноземних, а також правозахисників, також затримали.
У мережі інтернет з'явилися відео масових затримань учасників несанкціонованого мітингу в центрі Мінська.
Як відомо, до 15 діб арешту у Мінськ засудили українця Руслана Терещенка, який брав участь у протестах 25 березня. За словами Кирилича, українцю Терещенку сформульовано звинувачення "за дрібне хуліганство і непокору законному розпорядженню".
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