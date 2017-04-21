Біля Авдіївки через обстріли знеструмлено п'ять населених пунктів
Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.
За його словами, близько 20:00 унаслідок бойових дій, було перебито ввід високовольтної лінії "Макіївська – АКХЗ № 2", що живить Авдіївський коксохім. Без електропостачання також залишилось 5 населених пунктів Ясинуватського району: Орлівка, Ластівчине, Семенівка, Петрівське та Бердичі.
Водночас Жебрівський уточнив, що Авдіївський коксохім зараз працює за рахунок власної генерації, Донецька фільтрувальна станція працює в штатному режимі.
Мешканці Авдіївки також електропостачанням забезпечені, за винятком вуличного освітлення, яке довелось відключити задля сталої роботи системи енергопостачання міста.
Українська сторона в СЦКК готує запит на коридор і режим тиші, щоб, по можливості, зранку розпочати відновлювальні роботи, повідомив Жебрівський.
Нагадаємо, що ситуація в районі проведення АТО загострилася - за минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ, застосовуючи танки, БМП і міномети, відкривали вогонь 47 разів, в результаті двоє українських воїнів загинули, ще вісім отримали поранення.
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