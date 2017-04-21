Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля Авдіївки через обстріли знеструмлено п'ять населених пунктів

Авдіївський коксохім зараз працює за рахунок власної генерації, Донецька фільтрувальна станція працює в штатному режимі
Через пошкодження ЛЕП "Орлівка – Колгоспна", без електропостачання залишилось п'ять населених пунктів Ясинуватського району: Орлівка, Ластівчине, Семенівка, Петрівське та Бердичі.
Біля Авдіївки через обстріли знеструмлено п Фото:facebook.com/ato

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.

За його словами, близько 20:00 унаслідок бойових дій, було перебито ввід високовольтної лінії "Макіївська – АКХЗ № 2", що живить Авдіївський коксохім. Без електропостачання також залишилось 5 населених пунктів Ясинуватського району: Орлівка, Ластівчине, Семенівка, Петрівське та Бердичі.

Водночас Жебрівський уточнив, що  Авдіївський коксохім зараз працює за рахунок власної генерації, Донецька фільтрувальна станція працює в штатному режимі.

Мешканці Авдіївки також електропостачанням забезпечені, за винятком вуличного освітлення, яке довелось відключити задля сталої роботи системи енергопостачання міста.

Українська сторона в СЦКК готує запит на коридор і режим тиші, щоб, по можливості, зранку розпочати відновлювальні роботи, повідомив Жебрівський.

Нагадаємо, що ситуація в районі проведення АТО загострилася - за минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ, застосовуючи танки, БМП і міномети, відкривали вогонь 47 разів, в результаті двоє українських воїнів загинули, ще вісім отримали поранення.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2017 08:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.